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Инсталляции в виде звезд установили у 11 станций метро Москвы ко Дню Победы

Инсталляции, посвященные Дню Победы, установили около 11 станций столичного метрополитена. Они появились вблизи "Сухаревской", "Площади Революции", "Смоленской", "Проспекта Мира", "Улицы 1905 года", "Таганской", "Трубной", "Баррикадной", "Октябрьской", "Маяковской" и "Чистых прудов", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В Москве ко Дню Победы разместили инсталляции в виде звезд у 11 станций метро
© transport.mos.ru

Украшения в виде звезд разместили около 10 станций, а возле "Чистых прудов" москвичи могут увидеть символ метро, который декорировали георгиевской лентой. В частности, к 9 Мая специалисты оформили свод "Трубной" и фасад первого электродепо метро – "Северного".

Вместе с тем в столице подготовили фасады предприятий торговли и услуг. Жители Москвы смогут выбрать лучшие варианты в "Активном гражданине". Там представлены 5 номинаций по оформлению фасадов магазинов, предприятий общественного питания и сферы бытовых услуг, торговых центров (ТЦ).

Всего в честь Дня Победы в столице появились более 4 тысяч декоративных элементов, из которых 3,5 тысячи являются флаговыми композициями. Их разместили в пешеходных зонах, на парковых территориях и вылетных магистралях. Флагами украсили мосты, набережные и скверы.

Развевающиеся красные полотнища со стилизованным изображением георгиевской ленты установили около зданий Минобороны, Совфеда, Госдумы, на Манежной площади, Москворецкой, Фрунзенской, Пречистенской и Болотной набережных, Поклонной горе, площади Тверская Застава, Суворовской площади, а также в парке Северного речного вокзала и в парке Победы.

Ранее сообщалось, что операторы наружной рекламы 9 мая проведут в столице памятную акцию. В течение всего Дня Победы на всех цифровых билбордах, а также на работающих на зданиях медиаконструкциях будут показываться ролики, посвященные памяти участников ВОВ и мероприятиям "Бессмертного полка".

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