В Москве выпал снег

Ночью 7 мая в Москве пошел снег. Соответствующими кадрами делятся пользователи Сети.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице ожидаются заморозки в связи с приходом мощного вихря «Гулла».

«Траектория центра этого мощного вихря проляжет в 150-200 километрах южнее Москвы, и днем барическая "воронка" выйдет на Рязань», – приводит РЕН ТВ слова ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

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Потеплеет в столице России лишь на следующей неделе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с 7 по 9 мая на всей территории Центрального федерального округа ожидаются заморозки. В ночное время температура упадет до 3−6 градусов. Также он предупреждал о небольшом снеге в Московской, Ярославской и Костромской областях.