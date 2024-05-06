Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома

В столице вернут отопление в жилые дома и социальные объекты. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений, — сообщил глава города.

Мэр подчеркнул, что в результате сложившихся погодных условий было принято решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Отопление будет поступать до тех пор, пока не установятся регламентные дневные и ночные температуры воздуха. Глава города подчеркнул, что это позволит завершить отопительный сезон, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Погода, которая в настоящее время установилась в российских регионах в первой декаде мая, не подходит для этого времени года, скорее, для начала апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик объяснил, почему сложилась такая тенденция.

Температура в Москве сильно понизится в ближайшие дни. Ожидается, что она будет ниже нормы на 6–8 градусов, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.