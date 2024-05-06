Москвичам рассказали о погоде во второй половине майских праздников

В столице не ожидается потепления во второй половине майских праздников, в том числе 9 мая. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Москва 24».

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По ее словам, 7 мая в Москве установится аномально холодная погода, температура будет на 10 градусов ниже климатической норы.

«Выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Если действительно сформируется временный снежный покров, как мы прогнозируем, то это будет аномальное явление», — отметила она, подчеркнув, что последний раз снежный покров в мае в столице образовывался в 2017 году.

В праздник, 9 Мая, днем ожидается плюс 3-9 градусов, облачно с прояснениями. Атмосферное давление прогнозируется чуть выше климатической нормы. В пятницу, 10 мая, температура воздуха прогреется до 10-12 градусов тепла, однако погода не будет комфортной из-за плотного ветра.

Ранее синоптик Александр Ильин назвал москвичам дату возвращения тепла после заморозков.