Художественная выставка к 9 Мая открылась в Музее Победы

Церемония открытия художественной выставки, приуроченной ко Дню Победы, состоялась в Музее Победы 7 мая. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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Экспозиция «Вернисаж Музея Победы» объединила работы художников-фронтовиков и молодых авторов, победивших в творческом конкурсе музея.

— В конкурсе «Вернисаж Музея Победы» приняли участие профессиональные художники и студенты художественных вузов и училищ России. Всего поступило более 50 работ, — уточнила куратор выставки, заведующая отделом художественных проектов музея Нина Забаровская.

Конкурс проводился в двух номинациях: живопись и графика. Авторам лучших полотен вручили дипломы и подарки. Выставка будет работать в Музее Победы до 18 августа.

В экспозицию также войдут работы художников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Среди них — Виктор Макеев, Алексей Гландин, Николай Обрыньба, Валентина Глобина и многие другие.

Фонды Музея Победы ранее пополнила картина «Память неизвестному солдату», посвященная героям Великой Отечественной войны. На полотне размещены обрывки подлинных писем солдат ВОВ и контуры фигур красноармейцев.

Музей Победы откроет свои двери для посетителей бесплатно 9 Мая. Посетить основную экспозицию можно будет с 10:00 до 20:00.