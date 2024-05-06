Собянин поздравил жителей столицы с Днем герба и флага Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил горожан с Днем герба и флага Москвы.

«Сегодня – День герба и флага Москвы. По традиции отмечаем его в День памяти святого великомученика Георгия Победоносца – покровителя нашего города. Праздник учредили 20 лет назад, но в этом году встретили его с особой торжественностью. Он прошел в открытом в августе прошлого года Гербовом зале Москвы в здании, где располагается библиотека имени Добролюбова. Здесь находятся Геральдический совет города, тематические выставочные залы, посвященные геральдике столицы, формируется собрание геральдической библиотеки», – написал Собянин.

Он также подчеркнул, что впервые в этот день прошла торжественная церемония салютования флага Москвы и демонстрация эталона герба столицы – символа величия и многолетней истории.

«Сегодня он повторяет изображение герба XVIII века – оно было возвращено в московскую символику в 1993 году. Но, по сравнению с Георгием Победоносцем тех времен, покровитель столицы в последней версии облачен в традиционные для русских воинов доспехи и остроконечный шлем. Эталон герба хранится в Музее Москвы», – добавил мэр.

По словам Собянина, историческая традиция была сохранена и во флаге.