На Березовой аллее в Москве построят снегоплавный пункт

Стационарный снегосплавительный пункт расположат в столичном районе Владыкино по адресу: Березовая аллея, владение 10. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Производительность снегосплавного пункта будет составлять 7 тыс. куб. м в сутки. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по бетонированию чаши снегосплава", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы: снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов.