Росавиация: Самолет Nordwind Москва – Оренбург благополучно сел в Шереметьево

Самолет авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс Москва – Оренбург, благополучно сел в аэропорту Шереметьево. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) Артем Кореняко.

«Самолет благополучно совершил посадку в Шереметьево в 15:05 по московскому времени», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщил о том, что разгерметизация кабины пилотов стала причиной возвращения самолета Москва – Оренбург.