Лучшим авторам открыток к 9 Мая вручили награды в Музее Победы

В Музее победы, во вторник, 7 мая, прошла церемония награждения победителей Международного конкурса рисунков «Открытка Победы». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Музея Победы.

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Конкурс был приурочен к 9 мая и объединил 17 тысяч начинающих и состоявшихся художников от Москвы до Владивостока, а также из других государств. Например, рисунки были представлены от Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Абхазии, Турции, Ливана, Финляндии, Канады, Анголы и других.

— Мы поддержали этот уникальный проект Музея Победы, потому что считаю, что такие конкурсы воспитывают связь поколений. Эту связь нельзя потерять, нельзя ее забыть, прервать», — сказал, вручая награды от партнера конкурса — еженедельника «Аргументы Недели», общественный деятель, благотворитель Евгений Осколков.

«Подвиг Народа», стал главным мотивом творческого конкурса 2024 года. Авторы изобразили, как сражались фронтовики, трудились на заводах женщины и дети, медсестры выносили раненых с поля боя, а музыканты агитбригад выступали на передовой.

Победители и призеры состязания получили памятные призы и дипломы. Те работы, отобранные членами жюри, вошли в лимитированные наборы открыток, которые были вручены победителям. Их можно было подписать и отправить участникам специальной военной операции в зону проведения боевых действий, чтобы ободрить российских солдат.

Среди организаторов конкурса выступили Минобороны РФ, движение «Юнармия» и другие, в том числе центры военно-спортивной подготовки молодежи, а также некоторые издательства. С работами участников можно ознакомиться на сайте Музея Победы.

7 мая в Музее Победы состоялась церемония открытия художественной выставки, приуроченной ко Дню Победы. Экспозиция «Вернисаж Музея Победы» объединила работы художников-фронтовиков и молодых авторов, победивших в творческом конкурсе музея.

Фонды Музея Победы ранее пополнила картина «Память неизвестному солдату», посвященная героям Великой Отечественной войны. На полотне размещены обрывки подлинных писем солдат ВОВ и контуры фигур красноармейцев.

Музей Победы откроет свои двери для посетителей бесплатно 9 Мая. Посетить основную экспозицию можно будет с 10:00 до 20:00.