Около двух тысяч инженерных сооружений промыли в Москве

Около двух тысяч инженерных сооружений промыли в рамках месячника по благоустройству в столице. Об этом в среду, 8 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В столице в течение апреля проведены масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности привели в порядок около двух тысяч объектов — мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники, — рассказал он.

В рамках работы специалисты очистили и промыли конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перильные ограждения, лестничные сходы. В случае необходимости их окрасили, передает Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Апрель в столице также был посвящен генеральной уборке города. В работах задействовали около полумиллиона сотрудников городских служб и более 14 тысяч единиц техники. Все без исключения городские объекты были приведены в порядок. Детские и спортивные площадки очистили, на них обновили игровые комплексы и спортивное оборудование.