Заммэра Сергунина анонсировала программу к 85-летию ВДНХ

В честь 85-летия ВДНХ подготовила насыщенную программу, которая запланирована на 1 августа. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— За 85 дней до дня рождения ВДНХ москвичей и туристов начнут знакомить с историей, достопримечательностями и знаковыми площадками комплекса. Гостей ждут бесплатные экскурсии, лекции и мастер-классы. Мероприятия будут проводить в музеях и на территории выставки каждые десять дней вплоть до 27 июля, — отметила она.

Праздничные мероприятия стартуют уже 8 мая. Так, в 11:00 и 19:00 в музее ВДНХ пройдут тематические прогулки «Начало начал», в рамках которых гостям расскажут об основных этапах создания и развития выставки. В 13:30 и 19:30 всех желающих приглашают на экскурсии «От республиканского павильона до музея «Слово»: история в деталях».

Следующий блок мероприятий запланирован на 18 мая. В музее славянской письменности «Слово» в 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 и 22:30 пройдут экскурсии «85 лет: основные вехи и реформы развития языка и письменности».

25 апреля Центр национальных конных традиций объявил об открытии летнего сезона на базе ВДНХ. Гости торжественного открытия смогли попробовать себя в разных видах конного спорта, научиться стрелять из лука и посоревноваться на шашках.