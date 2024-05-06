Собянин: судоверфь в районе Нагатинский Затон заработает в конце года

В конце этого года в столичном районе Нагатинский Затон заработает новая судостроительная верфь. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства производства на улице Судостроительная.

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— Электрические речные суда в Москве получили ажиотажный спрос со стороны москвичей и туристов. Это говорит о том, что программа развития речного судоходства, регулярного речного судоходства востребована. И с этим мы приняли решение о строительстве в Москве специального завода по производству экологически чистых электрических судов разных размеров. В год будет производиться около 20 судов, — отметил глава города.

Собянин также выразил надежду, что производимые на московской верфи суда буду востребованы на водоемах и реках России, передает агентство городских новостей «Москва».

Москва запустит новые маршруты современного речного транспорта и увеличит производство электромобилей к 2030 году. В минувшем году столичные специалисты запустили движение регулярного речного транспорта по Москве-реке. К 2030 году количество таких маршрутов увеличится до семи, а суда ежедневно будут совершать порядка 24,3 тысячи поездок.