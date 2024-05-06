На майские праздники в Москве спрос на аренду электросамокатов вырос в 2,7 раза

Кикшеринговые компании заявили о росте спроса на арендные самокаты. По данным "МТС Юрент", сейчас спрос на прокат электросамокатов почти в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Спрос на поездки на электросамокатах в Москве с 28 апреля по 1 мая включительно по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос в среднем на 370 процентов", - сообщили "РГ" в пресс-службе "МТС Юрент".

В компании отметили, что помимо Москвы рост спроса отмечен в 9 крупных городах. Например, в Санкт-Петербурге рост составил в 2,3 раза к прошлогодним праздникам. В три раза увеличился спрос в Краснодаре, Самаре, Адлере, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Ижевске и Казани.

Интересно, что увеличилась на майские праздники и средняя продолжительность поездок: пользователи арендовали самокаты на 35-45 минут, тогда как обычные дни длина поездки не превышает 25 минут. При этом доля развлекательных поездок составляет менее 25%, что означает популярность самокатов именно как дополнительного средства передвижения из точки А в точку Б даже в праздничные дни.