Поезд с экспозицией Музея Победы запустили в московском метро

В Московском метрополитене 6 мая начал курсировать новый тематический поезд, посвященный подвигам героев Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Музея Победы.

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«В преддверии Дня Победы, 6 мая, Московский метрополитен совместно с Музеем Победы запустили новый тематический поезд. Состав с экспозицией «Подвиг Народа» расскажет пассажирам о советских гражданах, которые самоотверженно трудились на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны. <…> В тематическом поезде представлены интересные исторические факты и фотографии о рядовых гражданах страны, деятелях науки, культуры, медицины и всех тех, кто самоотверженно трудился на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны», – сказали в пресс-службе.

Там добавили, что состав будет курсировать шесть месяцев по Арбатско-Покровской линии.