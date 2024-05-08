Движение транспорта по центральным улицам Москвы закроют на день

Москвичам напомнили о перекрытии движения транспорта на нескольких улицах и набережных в центре города 9 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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Так, с 5:00 до 8:00 закроют участки Волгоградского проспекта и Садового кольца. Также с 5:00 до 13:00 в районе Таганской площади введут двустороннее движение.

Нельзя будет проехать и по улицам Охотный ряд, Болотная и Петровка. Там движение перекроют с 5:30.

Парковаться в местах временных ограничений также будет запрещено.

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