Москвичам пообещали дождь и мокрый снег во вторник

Днем 7 мая в Москве ожидается холодная погода с температурой на 6-7 градусов ниже обычной, с дождем и мокрым снегом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, агентству РИА Новости.

Температура будет значительно ниже обычной, примерно на 6-7 градусов. Это связано с тем, что Москва находится между двумя барическими образованиями: на востоке - циклон, а на западе - антициклон. Между ними с севера поступают холодные воздушные массы со значительной скоростью, что приводит к ожидаемым осадкам, включая дождь и мокрый снег, пояснил Вильфанд. По его прогнозам, ночью на 7 мая температура в Москве опустится до 2-4 градусов, а на севере Подмосковья даже до минус 2. Днем вторника термометр не покажет больше 6 градусов.

Также Вильфанд сообщил о заморозках во всех регионах ЦФО с 7 по 9 мая. Он отметил, что в указанный период весь Центральный федеральный округ столкнется с низкими температурами, а также возможны небольшие осадки в виде снега и образование снежного покрова на севере Московской области, а также в Ярославской и Костромской областях.