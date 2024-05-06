Сервисом бронирования пикниковых зон в Москве воспользовались 7 тыс. раз

Конфликтные ситуации и серьезные сбои не отмечаются в работе сервиса по бронированию мест для пикника в парках Москвы. Через него забронировано уже около 7 тыс. билетов, сообщили ТАСС в пресс-службе "Мосгорпарка".

"Возникающие в процессе первых недель введения новой системы бронирования пикниковых зон вопросы администрации парков решают совместно с посетителями, находя компромиссные варианты. Конфликтных ситуаций и серьезных сбоев в работе сервиса не отмечается. Жители и гости города активно пользуются возможностью заранее в режиме онлайн обеспечить место для безопасного и комфортного отдыха в парке. За время работы сервиса было забронировано около 7 тыс. билетов, в том числе на предстоящие дни", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на выходные с 9 по 12 мая уже отмечается почти полная загрузка пикниковых зон.

Сервис бронирования мангальных зон в столичных парках был запущен 15 апреля и позволил упорядочить их использование и исключить нелегальную перепродажу мест в беседках. Для бронирования доступны четырехчасовые слоты в 120 беседок в семи столичных парках.

На пикниковых площадках установлены противопожарные мангалы, емкости для угля и песка, мусорные баки, а также информационные щиты с правилами поведения. За соблюдением правил следят сотрудники ГБУ "Мосприрода", они вправе проверить у посетителей документы, подтверждающие бронирование. Занимать беседки и мангалы без предварительного бронирования запрещено установленными правилами.