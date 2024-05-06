«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за ветра

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

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— Ветер. Период предупреждения до 13:00 06 мая. Местами северо-западный ветер с порывами 15-17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Погода, которая прогнозируется в российских регионах в первой декаде мая, характерна не для этого времени года, а для начала апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик объяснил, почему сложилась такая тенденция.

На столичный регион надвигаются заморозки, а садоводы уже посадили большое количество растений в первые майские праздники. Как спасти урожай от «холодной смерти», «Вечерней Москве» рассказала агроном Октябрина Ганичкина.