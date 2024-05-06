Пешеходный мост появится в Пресненском районе Москвы

Пешеходный мост построят за счет инвестора со стороны Шмитовского проезда в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель Москомархитектуры рассказала, что сооружение и эстакада будут возведены через съезд с улицы Ермаковой Рощи на 3-ю Магистральную улицу со стороны Шмитовского проезда, владения 34. Протяженность моста составит 21 метр, а ширина – 3 метра.

"Прилегающая к нему эстакада не превысит 19 метров в длину и четырех метров в ширину", – отметила Княжевская.

По ее словам, мост построят недалеко от возводимого офисно-гостиничного комплекса. Благодаря ему в районе улучшится транспортная и пешеходная доступность.

Ранее стало известно, что в Северо-Восточном административном округе между районами Южное Медведково, Бабушкинским и Свиблово построят новый мост и реконструируют участок улицы. В рамках проекта планировки территории улично-дорожной сети от участка улиц Кольской и Заповедной до улицы Искры предусмотрена реконструкция 500 метров дороги, в том числе строительство моста протяженностью 50 метров.

До этого сообщалось, что в районе Покровское-Стрешнево инвестор построит дорогу для обеспечения транспортной доступности нового жилого квартала. Она будет проложена в рамках масштабного инвестиционного проекта, а компании для этого предоставят земельные участки.