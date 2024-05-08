Подземные пешеходные переходы в центре Москвы временно закроют 9 мая

В центре столицы в день празднования Победы, 9 мая, временно закроют несколько подземных пешеходных переходов.

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Об этом в среду, 7 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

С 5:00 до окончания мероприятия горожане не смогут воспользоваться переходом на участке Волгоградского проспекта и Садового кольца — от станции метро «Таганская» до метро «Маяковская», а также на Тверской улице — от «Маяковской» до «Охотного ряда».

Кроме того, переход на участке Садового кольца — от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат и на улице Новый Арбат — будет недоступен с 10:00 до окончания праздника на участке Садового кольца. При этом подземка в районе станции метро «Маяковская» будет открыт, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В четверг, 9 мая, также временно закроют движение транспорта на нескольких улицах и набережных в центре столицы. С 5:00 до 8:00 ограничения введут на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца. В районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение с 5:00 до 13:00.

Кроме того, с 5:30 временно закроют для проезда центральные улицы и набережные, например, Охотный Ряд, Болотную и Петровку. На этих участках парковка будет запрещена с 00:01 8 мая до 13:00 9 мая.