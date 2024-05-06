Собянин рассказал о победе московских школьников на всероссийской олимпиаде

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников сборная столицы получила 1331 диплом. Об этом в понедельник, 6 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На счету столичной команды 260 дипломов победителей и 1071 — призеров. Абсолютными победителями стали 36 учеников столичных образовательных учреждений. При этом 90 школьников получили дипломы сразу по двум предметам, девять — по трем. Ребята улучшили свои прошлогодние результаты по биологии, информатике, искусству, немецкому языку, технологии, физкультуре и итальянскому языку.

— На протяжении последних лет школьники Москвы неизменно составляют больше трети участников финала и завоевывают свыше 40 процентов всех дипломов. Так держать! Поздравляю ребят и их наставников с такими результатами, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

29 апреля московские школьники завоевали 163 диплома победителей и призеров на Всероссийской олимпиаде школьников по технологии, физической культуре и русскому языку.

28 апреля столичные школьники завоевали 68 дипломов на всероссийской олимпиаде по математике в Нижнем Новгороде.