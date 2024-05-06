ВДНХ подготовит масштабный праздник в честь своего 85-летия

Празднование с концертом, спектаклями, шоу и театральными шествиями подготовят на ВДНХ в Москве в честь 85-летия выставки в этом году.

Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор выставочного комплекса Сергей Шогуров.

"Раскрывать все планы не буду, но могу точно сказать, что посетителей ВДНХ ожидает большая развлекательная программа: состоится праздничный концерт, будут проходить спектакли, шоу, театральные шествия. Территорию выставки украсят необычные арт-объекты", - сказал Шогуров.

Он уточнил, что в основе концепции праздника - параллели между прошлым и настоящим, объединение их в единую систему координат, поэтому в парке "Останкино" также планируется создать атмосферную ретроплощадку.

"На мой взгляд, главная особенность ВДНХ и секрет ее успеха - в постоянных изменениях. Так было всегда. Обновляясь, совершенствуясь, развиваясь, осваивая новые форматы, выставка была предвестницей позитивных перемен в стране, работала на опережение: формировала образ будущего, демонстрировала цели, к которым нужно стремиться, восхищала и вдохновляла. Сейчас все это так же актуально и так же важно для наших гостей, как 85 лет назад", - отметил Шогуров.

Решение об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) было принято в 1934 году. К строительству приступили во второй половине 1935 года, а 1 августа 1939 года состоялось торжественное открытие.