Москвичам пообещали снег

В Москве шестого мая резко похолодает, не исключены осадки в виде мокрого снега. Об этом предупредили столичные синоптики.

Они рекомендует ограничить время пребывания на улице. Снова пригодится теплая одежда.

Водителей призывают к очень аккуратному вождению, так как дорога может скользкой, особенно в утренние часы.

Москвичам пообещали холодную неделю

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что шестого мая в Москве и области может выпасть снег. А ночью и утром седьмого мая могут быть и заморозки. Во вторник также прогнозируются незначительные локальные осадки.