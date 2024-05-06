Москвичам пообещали холодную неделю

На неделе с 6 мая погода в Москве и области будет отставать от климатической нормы на 5-8 градусов. Похолодание пообещал жителям столичного региона cиноптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

В понедельник, 6 мая, воздух прогреется до плюс 9 — плюс 11 градусов Цельсия. При этом ожидаются дождь и ветер с порывами до 11 метров в секунду. По области столбики термометров не поднимутся выше плюс плюс 2 — плюс 7 градусов Цельсия. В ночь на вторник похолодает до нуля — плюс 5 градусов Цельсия.

«Во вторник днем местами мокрый снег. В среду — плюс 6-8 градусов Цельсия. Небольшие осадки в течение всей недели», — добавил Ильин.

В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 11 градусов в понедельник

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» предрекли жителям столичного региона заморозки до середины мая. Специалисты отметили, что ничего необычного в таких явлениях для Центральной России нет: в Москве в XXI веке средняя дата последнего заморозка приходится на 30 апреля, а самые поздние заморозки отмечались 15 мая — в 2004 году.