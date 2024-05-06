Синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что в Москве и Подмосковье продолжается аномальное похолодание. В регионе ожидаются заморозки, по ночам столбики термометров будут опускаться до отметки в -1 градус.

При этом днем ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха поднимется до 10–15 градусов выше нуля. К нормальным значениям погода может вернуться не скоро. Так, на выходных ожидается «достаточно теплая погода» - от +10 до +15 градусов. Такая температура сохранится в субботу и воскресенье.