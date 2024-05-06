В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 11 градусов в понедельник

Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до плюс 11 градусов прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 9-11 градусов тепла. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до плюс 2 градусов, ожидается дождь, по области местами мокрый снег.

Ветер северный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от плюс 8 до плюс 13 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до нуля градусов.