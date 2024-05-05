Первая сирень в Москве расцвела в «Аптекарском огороде»

В ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» расцвела первая сирень в городе. Об этом сообщила пресс-служба сада.

«Первая сирень в Москве расцвела на весеннем фестивале цветов в ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» – массовое цветение ожидается к середине мая», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в коллекции «Аптекарского огорода» насчитывается более 50 видов и сортов сирени, в том числе сирень венгерская, амурская, японская, Мейера и многочисленные сорта сирени обыкновенной. В 2015 коллекция пополнилась сортами отечественного происхождения.

«Считается, что русские сорта – лучшие в мире. Многие из них носят гордые названия, связанные с победой в Великой Отечественной войне. Среди новых сиреней в коллекции сада – «День Победы», «Маршал Бирюзов», «Маршал Конев», «Маршал Соколовский», «Вечерний звон», «Вечерняя Москва» и сорт «Михайло Ломоносов», – говорится в материале.

Как уточняется, весенний фестиваль цветов завершится к началу июня.