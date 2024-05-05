Синоптик рассказал, когда москвичам ждать потепления

В субботу и воскресенье, 11 и 12 мая, в Москве начнется потепление, ожидаются небольшие дожди и до плюс 17 градусов тепла, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, 10 мая станет заключительным днем в затянувшейся аномалии холода, температура воздуха ночью может опуститься до минус 4 градусов. Он добавил, что к середине месяца показания термометров станут соответствовать майским температурам.

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В субботу и воскресенье в теплом секторе циклона небо будет хмуриться, и кое-где могут брызнуть небольшие дожди. Минимальная температура плюс 3–8, максимальная плюс 12–17, — заявил прогнозист.

Ранее Тишковец заявил, что предстоящее 9 мая станет самым холодным в Москве за последние 25 лет. По его словам, в День Победы в столице ожидается облачная погода с прояснениями, порывистый ветер и низкие температуры. Кроме этого, возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что погода в российских регионах в первой декаде мая не соответствует времени года и больше характерна для начала апреля. Он связал такую погоду с арктическими воздушными массами из холодных областей с Северного Ледовитого океана, которые вызвали похолодание на обширной территории страны.