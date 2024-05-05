В столице ожидаются заморозки

В ночь на 6 мая ожидаются заморозки. Местами температура может понизиться до минус двух градусов.

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Москвичей просят быть готовыми к ухудшению погодных условий и соблюдать меры безопасности. Если это возможно, лучше ограничить время пребывания на улице. При выходе из дома следует выбирать удобную, просторную теплую одежду и обувь.

Автомобилистам необходимо внимательно следить за дорогой и не допускать аварийных ситуаций.

В случае необходимости рекомендуется звонить по единому телефону вызова экстренных служб: 112.