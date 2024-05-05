Пасхальные богослужения в столице прошли без происшествий

Богослужения в ночь на Пасху прошли в столице без происшествий. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«В ночь с 4 на 5 мая пасхальные богослужения состоялись более чем в 500 храмах, церквях и монастырях. На дежурстве находились свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Пасхи, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено», — рассказал Петр Бирюков.

В преддверии праздника специалисты проверили системы пожарной безопасности на религиозных объектах. Сотрудники МЧС провели профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня и порядке использования средств пожаротушения. Кроме того, проверили доступность путей эвакуации, работоспособность систем пожарной автоматики, возможность беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники.