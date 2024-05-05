В Москве на Пасху, 5 мая, прошел сильный град. Видео из Выхино опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Кроме того, стихия затронула и Подмосковье. В частности, ненастье накрыло подмосковную Коломну: на округ обрушился ливень и сильный град.

На кадрах видео крупные градины бьют по деревьям, распустившимся цветам и быстро тают.

Журналисты отметили, что в столичном регионе весна оказалась на редкость капризной.

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Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова напомнила, что самая ненастная Пасха за всю историю наблюдений была 3 мая 1964 года, на ВДНХ днем было всего 9,2 градуса, за сутки выпало 15,3 мм осадков.

По ее данным, самая теплая Пасха была 4 мая 1975 года, днем воздух прогревался до 24,4 градусов.