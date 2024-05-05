Московский метрополитен порадовал москвичей «Тройками» в честь юбилея рунета

В честь 30-летия домена .RU и Рунета, Московский метрополитен выпустил тематические карты "Тройка". Инициаторами выпуска стали Координационный центр доменов .RU/.РФ, РАЭК и компания Рег.ру. Карты были представлены в двух цветовых вариантах - красном и синем, с надписью "7 апреля 2024 года – 30 лет домену .RU".

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Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев отметил, что запуск этих карт в оборот является одной из ярких составляющих мероприятий, посвященных этой дате, которые будут проводиться в течение всего 2024 года. Он также поблагодарил Московский метрополитен за поддержку их инициативы.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта, поздравил команду Рунета с днем рождения и пожелал ей профессиональных успехов и дальнейшего успешного развития. Генеральный директор Рег.ру Андрей Кузьмичев отметил, что Рунет стал неотъемлемой частью жизни человека и навсегда изменил ее.

Сергей Гребенников, директор РАЭК, выразил особую благодарность Московскому метрополитену за поддержку и веру в идею. Он уверен, что карта станет одним из символов 30-летия и памятным артефактом на долгие годы.

Лимитированные карты "Тройка" поступили в продажу 29 апреля. Они могут быть приобретены на сайте сувенирного магазина Московского метрополитена, во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также на стойках "Живое общение".