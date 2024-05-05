В пасхальных богослужениях Москвы приняли участие 2 млн верующих

Два млн человек приняли участие в пасхальных богослужениях в предпраздничные и праздничные дни в Москве. Об этом сообщил ТАСС глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

"Всего в пасхальных богослужениях за предпраздничные и праздничные дни приняли участие 2 млн человек, они состоялись в 549 храмах, в том числе в 15 монастырях. <…> Все прошло хорошо, без происшествий", - сказал Сучков.

В 2022 году он сообщал ТАСС, что тогда пасхальные богослужения состоялись более чем в 500 московских храмах и монастырях.

Тогда мероприятия впервые за 3 года прошли без коронавирусных ограничений, а в службах приняли участие около 1,5 млн человек. В 2023 году в богослужениях за предпраздничные и праздничные дни приняли участие более 2 млн человек.