Мэр Москвы рассказал об уникальных археологических находках с Пречистенки

82 артефакта были найдены при реставрации двух объектов культурного наследия.

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Археологические находки XVI–XIX веков, обнаруженные на улице Пречистенке, передадут в музеи. Коллекцию составили 82 артефакта, найденные при восстановлении двух объектов культурного наследия. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

«Во время археологических полевых работ, связанных с реставрацией жилого дома Наумовых — Волконских, специалисты нашли чернолощеную кубышку, которую могли использовать для хранения молока, масла или воды, перстень из цветного металла, медные монеты номиналом от одной до 20 копеек и различные железные изделия разных периодов», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Во время исследований, связанных с реставрацией главного дома городской усадьбы XVIII–XIX веков на улице Пречистенке, обнаружены фрагменты рельефных полихромных изразцов и белоглиняных керамических сосудов, медные монеты ручной чеканки и обувные подковки.

За последние 13 лет археологи нашли более 100 тысяч артефактов, из которых свыше 33 тысяч передали в государственную часть Музейного фонда России. Над остальными работают реставраторы.