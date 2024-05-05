Москвичей пригласили с 6 по 12 мая прогуляться по фестивалю «Московская весна»

С 6 по 12 мая москвичей и гостей столицы приглашают прогуляться по фестивалю «Московская весна». Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщили в пресс-службе оргкомитета «Московские сезоны».

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— Вас ждут 27 фестивальных площадок во всех округах города, более тысячи мастер-классов, концертные программы и спортивные соревнования, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в приложении «Московский транспорт» можно найти все точки фестиваля, а также прочитать описание мероприятий и построить маршрут до каждой из площадок. Кроме того, с помощью приложения, которое скачали уже более 7,1 миллиона раз, можно строить удобные маршруты на любом виде городского транспорта.

В дни проведения городских фестивалей на карту города будут добавлены обозначения праздничных площадок, чтобы пользователи могли выбрать подходящий маршрут.

Кроме того, 5 мая — заключительный день, когда в Москве на 25 площадках по традиции будет проводиться акция «Пасхальное дерево добра». Отсканировав QR-код на дереве, можно выбрать благотворительную организацию и пожертвовать туда денежные средства.