Панда Катюша погуляла в уличном вольере Московского зоопарка

Панда Катюша начала еще дольше гулять в уличном вольере Московского зоопарка. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщила директор столичного зоосада Светлана Акулова.

На кадрах, которые она опубликовала, можно увидеть Катюшу, карабкающейся по бревнам в вольере. Она проявила интерес к горке, но скатываться с нее не стала. Мама Катюши Диндин не заметила, как ее дочка вышла на прогулку: она в это время сидела внутри вольера и лакомилась бамбуком.

— Смелая Катюша продолжила свои шаги в уличный вольер еще дальше. Она гуляла уже 20 минут, — прокомментировала ролик Акулова в своем Telegram-канале.

Чтобы оставаться в хорошей форме, ловко карабкаться по бревнам и сохранять бодрость в течение дня, панда Катюша из Московского зоопарка делает утреннюю разминку. Светлана Акулова рассказала, как медвежонок проводит разминку.

Гендиректор зоосада также опубликовала ролик с мешающей своей дочери отправиться спать пандой Диндин. На видео малышка-панда пытается взобраться на самый верх деревянной конструкции, чтобы лечь спать. Однако ее мама всячески пытается спустить медвежонка.