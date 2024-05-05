Москвичам рассказали, где полюбоваться цветением деревьев и кустарников на ВДНХ

Цветущие черешни, вишни, груши, яблони, магнолии и рододендроны москвичи могут увидеть на ВДНХ. В воскресенье, 5 мая, горожанам рассказали, где можно полюбоваться распустившимися бутонами.

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Большая часть деревьев и кустарников находится в Мичуринском саду за «Москвариумом», где высажены 2800 плодовых деревьев и кустарников, из них 1200 яблонь 14 сортов и 800 черешен. Кроме того, цветение можно увидеть в саду молодоженов перед павильоном № 46. Там растут 575 кустарников и 1845 многолетних цветов.

Плодовые деревья распустились на грушевой аллее вдоль северной кольцевой дороги от Дома культуры до инновационно-образовательного комплекса «Техноград». На этом участке москвичи и гости столицы могут увидеть 72 дерева сортов «бере зимняя Мичурина», «бессемянка» и «тонковетка». А в саду пяти чувств, окружающем пешеходную тропу «Лента Мебиуса», в мае распускается арония, голубика, крыжовник, черная и красная смородина, спирея серая, роза ругоза и птелея трехлистная.

Редкие растения цветут в Латвийском сквере неподалеку от Хованской площади и павильона № 16. Это катальпа бигнониевидная, рододендроны трех видов и магнолия огуречная, передает официальный сайт мэра Москвы.

Традицию любоваться цветами сакуры, которая в Японии распускается в конце марта — начале апреля, японцы называют ханами. В Москве она начинает цвести позже. В городе есть много уютных парковых зон и локаций, где можно понаблюдать за цветением одного из самых красивых деревьев. «Вечерняя Москва» собрала топ зон, где уже распустилась или вот-вот зацветет сакура.