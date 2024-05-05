Участники «Московского долголетия» станут героями кино и спектакля

Участники проекта «Московское долголетия» сыграют роли в спектакле и игровом кино. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщил режиссер театральной постановки Дмитрий Бикбаев.

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Спектакль «Я люблю тебя, папа» по автобиографическому рассказу «Случайность... Случайность?» Вячеслава Бавидова расскажет об отношениях между поколениями внутри одной семьи и роли близких в жизни каждого человека. Фильм по нему снимет режиссер Олег Санько. Проект реализует открытое театральное пространство «Арт-платформа».

По словам Бикбаева, с участниками «Московского долголетия» уже подготовили несколько постановок, фильмов и сериалов, и они проявили профессионализм. Поэтому представителей старшего поколения пригласили принять участие в главном творческом проекте второго театрального сезона «Арт-платформы» в «Новом Манеже» — спектакле и игровом кино «Я люблю тебя, папа».

— Одной из его ключевых миссий является возвращение на большую сцену истории самой простой семьи. И здесь участие непрофессиональных артистов наряду с мастерами сцены только усилит задумку, — приводит слова Бикбаева официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 7 мая, в стенах Музея Победы большой сводный хор проекта «Московское долголетие» представит новую программу «География Победы». В нее войдут популярные и малоизвестные песни военных лет.