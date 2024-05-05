Дом 1908 года постройки отремонтируют в Тверском районе

Многоквартирный дом, построенный в 1908 году в центре Москвы, капитально отремонтируют. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, передает портал мэра и правительства столицы.

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Он отметил, что здании по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 17, проведут наружные ремонтные работы. Специалисты расчистят и восстановят штукатурку, покрасят стены, обновят облицовку и заменят поврежденные участки главного фасада на уровне первого этажа и наружного водостока. Также в доме приведут в порядок декоративные карнизы и балконы со стороны двора, заменят наружные дверные блоки входов в подъезд и подвал, обновят стены входной группы.

Указывается, что нынешний архитектурный облик здания сохранят.

Ранее сообщалось, что в столице в этом году восстановят свыше 60 фасадов домов в неоклассическом стиле. Сотрудники Фонда капремонта многоквартирных домов разрабатывают уникальный проект проведения работ для каждого объекта. В нем также будут учитываться конструктивные особенности и архитектурные решения.