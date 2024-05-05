Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду 5 мая

В ближайшие часы в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 15–17 метров в секунду. Об этом в воскресенье, 5 мая предупредили в ГУ МЧС по Москве.

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Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 18:00 воскресенья. Горожан просят избегать резких маневров на дорогах, не парковать машины вблизи деревьев, с осторожностью обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться от непогоды под деревьями. Следует не оставлять детей без присмотра, сохранять внимательность и осторожность.

— При необходимости звоните по телефонам 101 или 112, или единый телефон доверия ГУ МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-22-22, — передает Telegram-канал «МЧС Москва».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупредил об усилении ветра в столице 5 мая и рассказал, что на Пасху ожидается дождливая погода, температура будет ниже нормы на три градуса.

Синоптик рассказал, что погода, которая прогнозируется в российских регионах в первой декаде мая, характерна не для этого времени года, а для начала апреля. Вильфанд добавил, что похолодание связано с тем, что арктические воздушные массы перемещаются из крайне холодных акваторий Северного Ледовитого океана и северных морей на территорию России.