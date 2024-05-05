Миндаль махровый расцвел в «Аптекарском огороде»

В ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» расцвел миндаль махровый. Об этом сообщила пресс-служба сада.

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«Миндаль махровый (Prunus triloba) расцвел на весеннем фестивале цветов в «Аптекарском огороде» – не сакура, не розочки и не пионы. Один из самых красивых цветущих кустарников в саду, обожаемый восхищенными посетителями. Высота – 3 м, зимостойкий», – говорится в сообщении.

Отмечается, что растение расположено в в конце перголы, близко к пруду. Также в саду цветет степной миндаль.