Около 40% месячной нормы осадков может выпасть в некоторых районах Москвы

Во вторник, 7 мая, в столице местами может выпасть до 40% месячной нормы осадков, сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Циклон из Беларуси стремительно движется на восток. Ночью 7 мая зона осадков этого вихря распространится на столичный регион. <…> Количество осадков составит 3–8 мм, и это будет дождь вперемешку с мокрым снегом. Днем ситуация станет еще более угрожающей. Осадки в южной половине региона достигнут местами стадии сильных. За сутки 7 мая в Москве может выпасть местами до 40% месячной нормы осадков», – написала Позднякова.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в столице самым холодным днем этой недели станет 9 мая, прогнозируются от 3 до 8 градусов тепла, мокрый снег и ветер с порывами до 20 м/с.