«Ловят с самого утра»: гуляющую по Москве лосиху сняли на камеру

На юге столицы москвичи заметили гуляющую у жилых домов молодую лосиху. Об этом в субботу, 4 мая, сообщил Shot.

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— Животное ловят с самого утра. Оказалось, что это молодая лосиха. В нее несколько раз стреляли с балкона дротиками со снотворным, — говорится в публикации.

Как отмечает источник, животное заметили в парке «Сосенки», который находится на пересечении Нахимовского проспекта и Проектируемого проезда № 460. Позже лосиху видели у дома в районе Зюзино. Как пишет Telegram-канал Shot, в настоящее время ветеринары ждут, когда лосиха уснет, чтобы осмотреть ее, после чего вывезут в Битцевский лесопарк.

В московских парках и усадьбах москвичи нашли редких представителей птиц, занесенных в столичную и российскую Красную книгу. Жители и гости города могут увидеть серую цаплю, утку-мандаринку и камышницу.

В свою очередь начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Государственного природоохранного центра Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказал, что в столице часто можно наткнуться на диких зверей, будь то лисы, кабаны или лоси, поэтому следует соблюдать ряд правил при встрече с дикими животными.