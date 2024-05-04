Ряд центральных станций метро Москвы изменит свою работу 5 мая

Несколько станций Московского метрополитена в центре города изменят свою работу 5 мая. Об этом в субботу, 4 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Завтра, 5 мая, с 5:30 до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека имени Ленина» — только на пересадку, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в течение дня также возможны ситуативные ограничения на других станциях столичной подземки по требованию полиции. Пассажиров призывают быть внимательными, соблюдать правила пользования метро и требования сотрудников подземки, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, с четверга, 2 мая, на ряде улиц в центре Москвы перекрыли движение. Ограничения на проезд будут действовать с 22:00 до окончания проведения репетиций. Парковка на некоторых улицах города также будет недоступна до 13:00 9 мая.