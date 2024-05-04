Московский транспорт впервые присоединится к празднованию Пасхи

В Москве впервые решили украсить общественный транспорт к Пасхе. Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, московский транспорт участвует в важных праздниках: для этого устанавливают инсталляции на инфраструктуре, делают фотозоны.

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К Пасхе украшения появятся около двух центральных станций метро и на Северном речном вокзале, полюбоваться ими можно будет до 6 мая, передает РИА Новости.

Около станции метро «Парк культуры» Сокольнической линии (выход 1) инсталляция уже стоит. У «Краснопресненской» (выход 1) и перед зданием Северного речного вокзала украшения появятся в скором времени.

Кстати, символ Пасхи украсили 8000 декоративных цветов.

Ранее мы рассказывали, чем можно и чем нельзя красить яйца, как сделать безопасные для детей и фигуры куличи и сколько можно их хранить.

В Москве впервые решили украсить общественный транспорт к Пасхе. Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, московский транспорт участвует в важных праздниках: для этого устанавливают инсталляции на инфраструктуре, делают фотозоны.

К Пасхе украшения появятся около двух центральных станций метро и на Северном речном вокзале, полюбоваться ими можно будет до 6 мая, передает РИА Новости.

Около станции метро «Парк культуры» Сокольнической линии (выход 1) инсталляция уже стоит. У «Краснопресненской» (выход 1) и перед зданием Северного речного вокзала украшения появятся в скором времени.

Кстати, символ Пасхи украсили 8000 декоративных цветов.

Ранее мы рассказывали, чем можно и чем нельзя красить яйца, как сделать безопасные для детей и фигуры куличи и сколько можно их хранить.