Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

В Москве в воскресенье, 5 мая будет до 14 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 1 градуса. Ветер западный, до 11 метров в секунду, временами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет от 10 до 15 градусов тепла, в ночь на понедельник может похолодать до нуля градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что погода в российских регионах отстает от климатического развития больше чем на месяц и больше характерна для начала апреля.