Собянин назвал инновационные кластеры, которые будут созданы в Новой Москве

С марта 2022 года инвесторы могут арендовать землю под производство по льготной программе за один рубль в год. Благодаря этому в столице вскоре появятся различные кластеры и заводы по производству различной продукции. Об этом в субботу, 4 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Например, в Новой Москве вскоре появятся пищевой и строительный кластеры. В них вложат около 580 миллиардов рублей, а на производствах будут задействованы более 10 тысяч человек. Также в городе построят производственный комплекс по изготовлению строительных конструкций и материалов, хлебозавод и многое другое.

Инвесторы могут получить землю по льготной ставке для реализации и других масштабных инвестиционных проектов. Это позволяет предприятиям в короткие сроки наладить выпуск продукции. Такой возможностью воспользовались уже 32 инвестора.

— В ближайшие несколько лет в Москве появятся новые заводы — по производству одежды, косметики, стройматериалов, автомобильных кемперов, пищевых продуктов и другой продукции, — отметил Сергей Собянин в личном блоге.

Кроме того, в столичном районе Митино появится новый производственный комплекс по выпуску упаковки, для строительства которого город предоставил инвестору в аренду земельный участок.