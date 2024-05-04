Панда Катюша показала утреннюю гимнастику и попала на видео

Панда Катюша из Московского зоопарка показала элементы гимнастических упражнений в своем вольере, сообщила в Telegram-канале директор учреждения Светлана Акулова. На опубликованных ею кадрах видно, как медвежонок с легкостью кувыркается на бревнах и с интересом разглядывает камеру.

Утренняя гимнастика от Катюши, — подписала видео Акулова.

Ранее на видео попала попытку Катюши выйти в уличный вольер. Малышка осмелилась покинуть «отчий дом» без мамы. В связи с этим Акулова назвала Катюшу по-настоящему смелой девочкой. На кадрах пандочка ненадолго выходит из неэкспозиционного вольера. Она аккуратно осматривает выход на улицу и спустя время возвращается.

До этого Акулова показала видео поцелуев панды Катюши с мамой Диндин и объяснила пользу для здоровья детеныша от таких действий. По ее словам, во время поцелуев малышка собирает у мамы остатки пищи и вместе с материнской слюной у детеныша формируется иммунитет. Директор зоопарка объяснила, что таким образом Катюша получает нужные бактерии, которые помогут в дальнейшем извлекать из бамбука питательные вещества.

Также сообщалось, что панда Катюша пыталась помешать киперам Московского зоопарка во время очередных замеров — она постоянно вертелась и прыгала. Однако сотрудникам зверинца все же удалось узнать точные вес и длину бамбукового медвежонка: 22 килограмма и 109 сантиметров от макушки до хвоста.