Москвичам рассказали о работе городского транспорта в пасхальную ночь

Режим работы городского общественного транспорта изменится в пасхальную ночь. Так, график движения автобусов, электробусов и трамваев более чем на 150 маршрутах продлят. Об этом стало известно в субботу, 4 мая.

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Так, в ночь с 4 на 5 мая станции метро и Московского центрального кольца будут открыты для пассажиров до 02:00. На станциях метро, которые расположены недалеко от крупнейших столичных храмов, а также на «Кропоткинской» и «Бауманской», будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

После богослужения пассажиры смогут добраться до дома на автобусах, электробусах и трамваях — более чем на 150 маршрутах продлят работу транспорта до 03:30. Также москвичам доступны 16 ночных маршрутов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В ночь с 4 на 5 мая метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до двух часов ночи. Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой.

В дни массового посещения кладбищ — 5, 12 и 14 мая — изменятся маршруты автобусов. Корректировки коснутся рейсов № 706 и 760. Также в указанные даты автобусы будут заезжать к Зеленоградскому центральному кладбищу: маршрут № 1 с 07:40 до 17:30 будет заезжать к кладбищу по обе стороны, маршрут № 2 с 07:20 до 19:30 пойдет до Центрального кладбища вместо СТО ВАЗ.