Более 3,6 млн куличей и кексов произвели московские фабрики к Пасхе

В 2024 году столичные производители кондитерско-булочных изделий изготовили к Пасхе более 3,6 млн куличей и кексов. Общая масса праздничной продукции превысила 1,2 тыс. тонн, сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Владислава Овчинского.

«Москва традиционно остается одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в России. В этой отрасли действуют около 120 предприятий, где работают около 18 тыс. человек. Перед Пасхой они начинают массовое изготовление праздничной выпечки и успешно удовлетворяют потребности отечественного рынка в качественной продукции. Так, в этом году столичные фабрики выпустили более 3,6 млн куличей и кексов общем массой свыше 1,2 тыс. тонн», – приводятся в сообщении слова Овчинского.

Отмечается, что столичный кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» произвел к празднику более 1,3 млн куличей и кексов – около 546 тонн изделий. Так, компания предлагает широкий ассортимент – совокупно на полках торговых сетей страны будет представлено 15 видов пасхальных изделий. При этом булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» произвел свыше 2,2 млн куличей общей массой более 700 тонн. В ассортименте 10 видов изделий – с цукатами, вишней, изюмом, сгущенным молоком, творогом и клюквой. В 2024 году компания презентовала семь новинок.

Кроме того, пекари кондитерского комбината «Добрынинский» изготовили около 50 тыс. пасхальных куличей – порядка 19,5 тонны. В их ассортименте три вида изделия – творожный с изюмом и цукатами, йогуртовый с цукатом и классический с изюмом. Еще компания «Царский пряник» выпустила более 1 тонны куличей ручной работы – свыше 2,5 тыс. изделий – это на 40% превышает показатели 2023 года. Сегодня в ассортименте предприятия изделия с изюмом, курагой, черносливом и грецким орехом. Помимо куличей компания предлагает праздничные пряники различных форм, объёмные пасхальные яйца, сладкие открытки и съедобные раскраски.

В пресс-службе уточнили, что в Москве действуют предприятия, специализирующиеся на производстве полезной выпечки. Так, столичная компания «Другой хлеб» изготовила к празднику порядка 2 тыс. куличей без глютена, сахара и красителей. При их создании используют рисовую и овсяную муку, органический изюм и клюкву. При этом общая масса произведенных изделий составляет около 1,2 тонны. Помимо этого, шоколадная фабрика French Kiss традиционно подготавливает пасхальный ассортимент. В 2024 году здесь испекли около 4 тыс. куличей общей массой более 2 тонн. В товарной линейке авторские куличи из дрожжевого теста с фисташковой начинкой, а также кексы с изюмом и курагой. Предприятие также подготавливает пасхальные шоколадные яйца с начинкой, фигурки курочек, зайчиков и наборы имбирных пряников в пасхальной символике.

В ведомстве добавили, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. Там подчеркнули, что в Москве созданы комфортные условия для деятельности малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города.

В пресс-службе сообщили, что сегодня столица присвоила статус промышленного комплекса 70 предприятиям по выпуску электроники, одежды, фармацевтической продукции и других изделий. В лидерах остается пищевая промышленность – спецстатус присвоен 24 производителям продуктов питания.